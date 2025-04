O maiato, número um nacional e 43.º do ranking ATP, superou o 51.º da hierarquia com os parciais de 7-5, 6-7 (4-7) e 6-4, num encontro disputado em terra batida e que teve a duração de três horas e 10 minutos.

No primeiro set, Borges sofreu um 'break' no seu serviço logo na fase inicial do encontro e esteve a perder por 3-5, mas o luso recuperou e conquistou os quatro jogos de serviço seguintes, fechando em 7-5.

Já no segundo set, o português teve dois pontos de encontro, mas não conseguiu concretizar, com Martínez a levar o jogo para o 'tie-break' e a superar o luso, forçando a um terceiro set para se saber quem seguia em frente na prova.

No set decisivo, Borges entrou mal, esteve a perder por 4-1 e chegou mesmo a ser assistido devido a queixas na coxa esquerda, mas acabou por conquistar cinco jogos de serviço seguidos, para fechar o encontro com um 6-4.

Nos oitavos de final, Nuno Borges vai enfrentar o grego Stefanos Tsitsipas, número oito do ranking mundial e sexto cabeça de série do torneio.

AJO // JP

Lusa/Fim