A tenista russa eliminou, na segunda-feira, a polaca por 6-4 e 6-2.

Alexandrova, número 16 do mundo, fez um jogo ofensivo desde o início do encontro, o que lhe permitiu vencer Swiatek e eliminar a última das três primeiras jogadoras da classificação mundial ainda em prova, com Aryna Sabalenka e Coco Gauff já fora da competição.

