Novos recordes do mundo para Duplantis e Ingebrigtsen no meeting da Silésia

O sueco Armand Duplantis, no salto com vara, e o norueguês Jakob Ingebrigtsen, nos 3.000 metros, melhoraram o recorde mundial das respetivas disciplinas, hoje em Chorzow, Polónia, no decurso do meeting de atletismo da Silésia, da Liga Diamante.