O capitão dos 'red devils', e agora melhor marcador do United no campeonato (oito golos e seis assistências), marcou aos 31 e aos 65 minutos, nas duas vezes a anular vantagens do Bournemouth (12.º classificado).

Os 'cherries', que estiveram melhor no jogo e ainda viram o videoárbitro reverter nos descontos um lance em que o árbitro começou por assinalar grande penalidade, marcaram por Solanke, aos 16 minutos, e Justin Kluivert, aos 36.

Com este resultado, o Manchester United, que também contou com Diogo Dalot e não vence há quatro jogos -- empates com Brentford, Liverpool e Bournemouth e derrota com Chelsea -, foi ultrapassado pelo Newcastle no sexto lugar e caiu para sétimo.

Os 'magpies' iniciaram a tarde goleando na receção ao Tottenham (4-0), enquanto o tricampeão Manchester City assumiu a liderança à condição, com mais dois pontos, à espera dos jogos de Arsenal e Liverpool, no domingo.

Também em jogos da 33.ª jornada, os 'gunners' recebem o Aston Villa (quarto) e o Liverpool o Crystal Palace (15.º).

