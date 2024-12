"Claramente, a atitude fará a diferença. Como é óbvio, trabalhámos 72 horas, não vou chegar aqui e fazer magia", atirou o novo treinador dos 'leões', em Alcochete, questionado sobre se será a inspiração ou a atitude a fazer a diferença no encontro da 16.ª jornada.

Na sua primeira antevisão de uma partida desde que sucedeu a João Pereira, o ex-treinador do Vitória de Guimarães advertiu, ainda, que os 'leões' vão estar "longe" do que pretende e que haverá momentos em que não serão "tão fortes" ou não terão "tanta qualidade" como o adversário.

"Vamos sofrer em alguns momentos? Vamos, porque [a equipa] vai ter dores de crescimento. Muitas! Mas não é só amanhã, é nos próximos jogos", reconheceu Rui Borges.

Ainda assim, lembrou que, por tratar-se de um dérbi, "qualquer jogador está motivado" e recusou entregar a vantagem ao rival.

"Não entrego o favoritismo ao Benfica. É um dérbi, são jogos diferente, muito competitivos. Jogamos em nossa casa, os nossos adeptos serão muito importantes, por isso não tenho dúvidas de que será um grande jogo", resumiu.

Sem desvendar se irá manter o esquema de três defesas centrais que foi utilizado pelos dois antecessores, Ruben Amorim e João Pereira, ou se irá, desde já, passar para um sistema de quatro defesas, como tem utilizado nas suas equipas anteriores, Borges adiantou, no entanto, que o defesa Gonçalo Inácio e o médio Daniel Bragança estão "fora do jogo" por lesão.

Quanto a Morita, encontra-se "em dúvida" e o treinador considerou que a sua eventual ausência "não muda a estratégia" que vai aplicar no domingo, mas não poupou elogios ao médio internacional japonês.

"Acho que é um belíssimo jogador, com uma inteligência acima da média, com tomadas de decisão muito boas. Por isso impressionou-me, sim, como a grande parte dos jogadores", comentou o treinador, após os primeiros três dias à frente da equipa.

O Sporting recebe o Benfica no domingo, em partida da 16.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 20:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.

O dérbi da capital portuguesa ficará marcado pela estreia de Rui Borges como treinador do conjunto 'verde e branco', sucedendo a Ruben Amorim, que saiu para o Manchester United após vencer os primeiros 11 jogos do campeonato, e a João Pereira, que não resistiu aos maus resultados que se seguiram.

O antecessor de Rui Borges somou apenas quatro pontos em quatro jogos e, na última jornada, foi ultrapassado pelo Benfica, que beneficiou do empate dos 'leões' na visita ao Gil Vicente (0-0).

Por isso, os 'encarnados', orientados por Bruno Lage, visitam o Estádio José Alvalade na liderança da I Liga, com 38 pontos, mais um do que o Sporting e o FC Porto, que, ainda hoje, recebe o rival Boavista.

