"Era uma oportunidade que já esperava há muitos anos e estou preparado para ela. É um desafio aliciante e estou na minha cadeira de sonho, pois tenho 28 anos de sócio do Rio Ave e mais de 20 como treinador no clube, em quase todos os escalões da formação", disse Pedro Cunha.

O técnico, de 54 anos, que orientava a formação B do emblema da foz do Ave, rendeu, esta semana, Mário Silva no comando da equipa principal e quis enaltecer a postura do seu antecessor.

"Sempre teve um grande compromisso e colaboração comigo quando eu estava na equipa B. A nossa relação foi boa e correta. Espero que tenha sucesso no futuro pela pessoa que é", partilhou Pedro Cunha.

Fechado o capítulo Mário Silva, o novo treinador do Rio Ave não sente que a sua passagem pela equipa principal seja a curto prazo, considerando que já mostrou "competência no clube".

"A exigência é enorme, mas estamos cientes que vamos conseguir os resultados que desejámos. Sinto-me treinador do Rio Ave, estou licenciado, e tenho uma equipa que acredita que sou o líder e sabe o caminho que quer fazer comigo", sublinhou.

O primeiro teste de Pedro Cunha será já este domingo, frente ao Paços de Ferreira, da 12.ª jornada do campeonato, com o técnico a considerar que, apesar de ter apenas dois dias trabalho com o grupo, já conseguiu passar algumas das suas ideias.

"Vamos tentar implementar o nosso cunho perante um grupo fantástico e com grande qualidade. O nosso objetivo é trazer a ambição e paixão, com uma ideia de jogo atrativa que os potencie individualmente e o coletivo", disse o treinador.

Pedro Cunha reconheceu, ainda assim, que a equipa "não passa por um bom momento", fruto dos cinco jogos consecutivos sem vencer no campeonato, mas apelou à superação dos atletas para revelarem a mística do clube.

"Temos o ADN do clube e queremos mostrar essa paixão. Os adeptos estão em casa a sofrer pelos resultados e por não poderem ver os jogos, mas sabemos que temos uma cidade atrás de nós, que merece que a equipa seja o espelho da garra e alma de Vila do Conde", desabafou o novo treinador.

Pedro Cunha apontou que, apesar de usar um sistema tático semelhante ao do antecessor Mário Silva, "as dinâmicas serão diferentes", acreditando que pode "contrariar" já este domingo um adversário que lhe mereceu elogios.

"O Paços de Ferreira é a equipa sensação do campeonato, tem ideias bem definidas, com modelo de jogo muito cimentado, fruto de um excelente trabalho do treinador Pepa. Mas preparámo-nos para impor a nossa ideia de jogo", disse o treinador vila-condense.

Para este desafio, o técnico já pode contar com o médio Lucas Piazón, que recuperou de covid-19, mas ainda não terá disponíveis os lesionados Nélson Monte, Junio Rocha e Filipe Augusto.

O Rio Ave, 13.º classificado, com 11 pontos, desloca-se este domingo ao terreno do Paços de Ferreira, sexto, com 16, numa partida agendada para as 19:00, que terá arbitragem de Hugo Miguel, da Associação de Futebol de Lisboa.

JPYG // VR

Lusa/fim