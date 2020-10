Graças a uma série de melhorias e especificações inspiradas na competição, a KTM 890 Adventure R Rally e a KTM 890 Adventure R de 2021, vieram reforçam o segmento Travel da marca austríaca. Tendo por base novas plataformas de motor, com mais potência e binário estão ambas aptas a enfrentar o offroad mais extremo!

Há dois anos atrás, a KTM canalizou a experiência, a tecnologia de ponta e design inspirado na competição para trazer à luz do dia algumas das mais versáteis e excitantes motos da classe Adventure que alguma vez emergiram das suas linhas de montagem. O resultado foi o lançamento da gama KTM 790 Adventure, revolucionando rapidamente o segmento de gama média.

Para 2021 a casa de Mattigoffen foi ainda mais longe. Com a KTM

890 ADVENTURE RALLY, a KTM está a criar uma das ofertas mais desejáveis na

categoria Adventure de qualquer catálogo, graças a uma série de componentes e

especificações derivadas dos sucessos e do trabalho da equipa Red Bull KTM

Factory Rally Racing. As informações recolhidas no terreno em todo o mundo,

foram analisadas e aplicadas directamente neste novo modelo de assinatura laranja.

As peças WP Pro de alta gama, asseguram uma suspensão totalmente ajustável, enquanto a potência do novo motor DOHC de 4 tempos de duplo cilindro aprovado para o Euro5, foi ainda melhorada pela adição de um silenciador ultra-leve da Akrapovič.

A KTM 890 ADVENTURE RALLY é uma moto topo de gama, especializada para o aventureiro mais exigente, com uma série de pormenores específicos, tais como a configuração de corrida da sua parte-ciclística, novos pousa-pés (mais largos, mais leves e anti-lama), banco direito, cúpula transparente com apêndices aerodinâmicos laterais (basbatanas), gráficos de competição e Quickshifter+ e modo de condução RALLY de série.

DESTAQUES DA KTM 890 ADVENTURE R RALLY

// Edição limitada de 700 unidades [500 INT & 200 USA]

// Motor & electrónica actualizados

// Componentes de suspensão WP XPLOR Pro

// Escape Akrapovič (35% mais leve que o normal)

// Banco de corrida recto (com 910 mm de altura)

// Modo RALLY e Quickshifter+ como padrão

// Jantes estreitas anodizadas e tubulares

// Cúpula e barbatanas transparentes e gráficos e cores de

competição

// Protecções do depósito de fibra de carbono e pousa-pés Rally

Na KTM 890 ADVENTURE R o novo motor gera 105 CV e 100 Nm de binário, 10 CV e 12 Nm a mais do que a sua irmã mais nova. A cambota tem 20% mais massa em rotação, o que se traduz num desempenho global do motor mais estável e consistente, especialmente a baixos regimes. Este aumento de massa significa também uma maior estabilidade em curvas rápidas e nas longas rectas a gás a fundo. As suspensões WP XPLOR totalmente reguláveis, o software do ABS revisto e os novos algoritmos do controlo de tracção, são apenas três aspectos que configuram a KTM 890 ADVENTURE R como a mais refinada definição na marca austríaca do que é uma motivadora moto de offroad.

DESTAQUES DA KTM 890 ADVENTURE R

// Novo motor de 889 cc, com mais 90 cc de cilindrada

// Motor com 20% mais massas em rotação (Euro5)

// Mais potência: 105 CV às 8000rpm

// Mais binário: 100 Nm às 6500 rpm

// Embraiagem reforçada

// Melhoria do ABS e Controlo de Tracção

// Caixa de velocidades melhorada para mudanças mais rápidas

// Quickshifter+ actualizado (opcional)

// Novo interruptor no guiador para a função Cruise Control

// Chassis melhorado com coluna de direcção em alumínio e

subestrutura traseira mais leve

// Travões dianteiros e traseiros melhorados

// Novos ajustes de suspensão

Joachim Sauer, Director de Produto da KTM Travel:

“Temos sorte, pelo menos de duas maneiras, com a introdução dos novos modelos KTM 890 Adventure Rally e R. Em primeiro lugar, poder contar com os altos padrões e a excelente colaboração da nossa equipa multicampeã de Rally. É ótimo poder usar o seu trabalho e componentes e mover isso diretamente para nossas motos de produção. Em segundo lugar, estamos entusiasmados em poder proporcionar uma experiência de pilotagem melhorada.

O aumento do desempenho, além de massas rotativas mais altas, realmente transformam o comportamento do motor em baixa velocidade, tornando estas novas motos ainda mais estáveis e eficientes para viagens longas. Estou convencido de que os utilizadores da KTM Adventure sentirão a diferença ao enfrentar qualquer tipo de aventura sobre duas rodas.”

Como tanta coisa mudou em apenas cinco anos…

Em 2016, num comparativo que realizei com motos de aventura de

800-1200cc, tive na ocasião a oportunidade de experimentar a KTM Adventure

1050, então equipada com o motor KTM V-twin a 75 ° de 1050cc, proporcionando um

torque médio assinalável, com uma potência máxima limitada a 95 cv. Cinco anos

depois, o novo bicilíndrico paralelo austríaco desta nova KTM 890 Adventure gera

105 CV e 100 Nm de binário, ou seja 10 cavalos a mais que a antiga unidade.

Este é o caminho: menos cilindrada, mais potência, derivada de uma superior capacidade tecnológica que permitiu expandir os intervalos de manutenção do motor (15.000 km), reduzir os consumos e colocar mais massa rotativa (+peso) na cambota para se alcançarem mais rotações.

R.F.