A HUSQVARNA EXPANDE AINDA MAIS A SUA GAMA DE MODELOS DE

ENDURO TE E FE 2021 COM OS MODELOS TE 300I E FE 350 ROCKSTAR EDITION. MÁQUINAS

À IMAGEM E SEMELHANÇA DAS MOTOS OFICIAIS DA ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY

RACING.

Continuando a expandir a linha TE e FE enduro 2021, a

Husqvarna Motorcycles anunciou a chegada dos primeiros modelos TE 300i e FE 350

Rockstar Edition. Construídos em número limitado com atualizações centradas na

concorrência, cada máquina proporciona um desempenho e fiabilidade superiores,

juntamente com um verdadeiro aspecto de fábrica.

Tal como nas motos da equipa Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing, as novas TE 300i e FE 350 Rockstar Edition apresentam-se com os quadros em aço cromo-molibdénio com um acabamento premium preto resistente e de alta qualidade. Outras actualizações incluem um assento estofado a preto com costuras adicionais para melhorar a aderência, uma proteção do disco dianteiro, um guia de corrente mais robusto e uma roda dentada traseira da Supersprox.

HUSQVARNA TE 300i ROCKSTAR EDITION

Garantindo uma potência líder na classe, bem como baixos custos de manutenção, a TE 300i Rockstar Edition proporciona um desempenho de confiança com o seu avançado motor de 300cc a 2 tempos. Com um forte binário, o sistema electrónico de injecção de combustível elimina a necessidade tanto de configurações de carburização quanto de pré-misturas de gasolina e óleo. Equipado com pneus Michelin Enduro, a leve e ágil TE 300i Rockstar Edition está equipado para enfrentar os trilhos mais difíceis.

HUSQVARNA FE 350 ROCKSTAR EDITION

A FE 350 Rockstar Edition com motor de válvulas (4 tempos) combina a suspensão premium da WP com tecnologia electrónica inovadora de série. O seu compacto motor DOHC de 350 cc, capaz de libertar uma potência de 450, combinado com a ergonomia confortável e a agilidade de uma moto de 250cc, garantem o equilíbrio perfeito entre peso e potência.

Dando aos utilizadores condutores a opção de utilizar o controlo de tracção para um melhor controlo em terrenos escorregadios, a moto emprega os comprovados pneus Enduro da Michelin. Construída a partir da comprovada FE 350, a FE 350 Rockstar Edition oferece verdadeira versatilidade e pode dominar terrenos exigentes.







Principais alterações na TE 300i Rockstar Edition e FE 350

Rockstar Edition:

– Gráficos da Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing

– Quadro com acabamento em preto de alta resistência

– Braçadeiras triplas maquinadas da CNC azuis

– Cobertura de assento preta com costuras adicionais

– Protector de disco frontal

– Roda dentada traseira azul Supersprox

– Guia de corrente azul

– Punhos cinzentos da ODI

Os modelos Husqvarna TE 300i e FE 350 Rockstar Edition de

2021 estão disponíveis em mercados seleccionados nos concessionários

autorizados da Husqvarna Motorcycles. As disponibilidades diferem de país para

país. Para todos os detalhes sobre preços e disponibilidade, entre em contacto

com o importador nacional das motos Husqvarna.

Mais informações AQUI