Já com a ultrapassagem ao líder Carlos Alcaraz garantida na próxima atualização do ranking ATP, Djokovic impôs-se de forma clara na segunda ronda ao 76.º classificado da hierarquia mundial, pelos parciais de 6-4, 6-1 e 6-1, num encontro que durou duas horas e dois minutos.

Com 95 títulos arrecadados ao longo da carreira, o tenista sérvio, de 36 anos, procura o quarto troféu do US Open, torneio em que marca presença pela 17.ª vez e em que atingiu a final em nove ocasiões.

Detentor de 23 troféus do Grand Slam, 'Nole' vai agora encontrar na terceira ronda do último 'major' da temporada o compatriota Laslo Djere, número 38 do mundo, que venceu o francês Hugo Gaston por 6-1, 6-2 e 6-3.

MO // MO

Lusa/Fim