Novak Djokovic bate Jack Draper e segue para a segunda ronda

O tenista sérvio Novak Djkovic, número um mundial, qualificou-se hoje para a segunda ronda do torneio de Wimbledon, terceiro 'major' da temporada, ao impor-se ao britânico Jack Draper na ronda inaugural, em quatro 'sets', no All England Club.