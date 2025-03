Os neozelandeses, capitaneados pela 'estrela' Chris Wood, do Nottingham Forest, mas que saiu aos 54 minutos, lesionado, apenas chegaram aos golos na segunda parte, por intermédio de Boxall, aos 61, Barbarouses, aos 66, e Elijah Just, aos 80.

O Mundial2026, que conta já, por inerência, com os anfitriões México, Estados Unidos e Canadá, será a terceira participação da Nova Zelândia na maior competição de futebol de seleções, após presenças no Espanha1982 e na África do Sul2010.

Em 1982, a equipa dos 'all whites' terminou a fase de grupos com três derrotas, e em 2010 com três empates, em ambas sem conseguir passar à fase seguinte.

O Mundial2026, que decorrerá entre 11 de junho e 19 de julho de 2026, será a 23.ª edição do torneio, e terá pela primeira vez um número recorde de 48 seleções, em contraste com os mais recentes formatos de 32.

RPM // MO

Lusa/Fim