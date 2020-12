Uma estética totalmente nova e componentes da equipa de fábrica, melhoram ainda mais a máquina vencedora do campeonato AMA 450 MX 2020 com Zach Osborne.

Apresentando um visual novo e marcante e desempenho líder na

classe, a Husqvarna Motorcycles revelou a nova FC 450 Rockstar Edition de 2021.

Usada como ponto de partida para a moto da Rockstar Energy Husqvarna Factory

Racing vencedora do campeonato AMA 450 MX com Zach Osborne, esta moto pronta de

série para competições, apresenta inúmeras atualizações e melhorias em relação à

básica FC 450.

Sob os gráficos da equipa Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing atualizados, esta edição especial emprega o leve quadro da FC 450 em conjunto com a mais recente suspensão WP XACT. Oferecendo grande precisão de manuseamento, a suspensão otimizada melhora a confiança do piloto, permitindo que este domine os terrenos mais difíceis com convicção.

O APLICATIVO MYHUSQVARNA

Com foco na tecnologia mais recente e oferecendo experiências de condução totalmente personalizáveis, a quarta geração da FC 450 Rockstar Edition vem com a unidade de conectividade totalmente nova da Husqvarna Motorcycles que funciona em conjunto com o aplicativo myHusqvarna lançado em outubro de 2020. Instalada no guiador é possível controlar com este aplicativo, diversos mapas de motor e configurações de suspensão que podem ser armazenados para fornecer a configuração ideal para qualquer pista ou condições.

Garantindo uma entrega de potência descomprometida do motor

SOHC 450 cc, um sistema de embraiagem hidráulico da Brembo atualizado e de alto

desempenho, oferece ação perfeita em todas as condições, ao mesmo tempo em que proporciona

uma fiabilidade excepcional.

EQUIPAMENTO TOP

Todas estas alterações se completam com um silenciador FMF Racing Factory 4.1, uma capa de banco de alta aderência GUTS Factory, uma tampa de embraiagem da Rekluse, um conjunto de rodas de fábricas, um guiador ProTaper e pinças triplas maquinadas pela CNC Factory Racing com deslocamento ajustável. A Husqvarana FC 450 Rockstar Edition é assim uma moto construída e preparada para funcionar ao mais alto nível da competição no Motocross e Supercross.

DISPONIBILIDADE

A nova FC 450 Rockstar Edition 2021 estará disponível em

revendedores autorizados Husqvarna Motorcycles em todo o mundo a partir de

dezembro de 2020. As disponibilidades podem variar de país para país. Para

todos os detalhes sobre preços e disponibilidade, consulte a subsidiária

nacional Husqvarna Motorcycles ou importador.

Destaques:

– Novos gráficos Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing

– Nova unidade de conectividade instalada de série para se

conectar com o aplicativo myHusqvarna (Permite que o piloto personalize o

comportamento do motor de acordo com as preferências pessoais e leve em

consideração as condições do terreno e da pista)

– Novo sistema de embraiagem hidráulica Brembo de alto

desempenho

– Motor SOHC compacto com desempenho líder na classe

– Estrutura hidroformada de cromo molibdênio com

revestimento de pó preto premium

– Abraçadeiras triplas maquinada em CNC pela Factory Racing

com deslocamento ajustável (20-22 mm)

– Subquadro de duas peças de fibra de carbono composta

– Placa deslizante reforçada com fibra de carbono

– Forquilha com bainha dianteiros WP XACT 48 mm com

tecnologia AER

– Dispositivo holehot de fábrica

– Silenciador FMF Racing Factory 4.1

– Punhos de travamento ODI cinza mais macios

– Capa de assento de alta aderência de fábrica GUTS

– Tampa da embraiagem Rekluse

– Guiador e almofada de barra ProTaper de alta qualidade

– Rodas de fábrica com aros D.I.D DirtStar e cubos maquinado

CNC anodizados azuis

– Interruptor de mapa multifuncional, que também ativa o

controle de lançamento e tração

– Arranque elétrico alimentado por uma bateria leve de íon

de lítio de 2,0 Ah