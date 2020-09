Previsivelmente, a poucas semanas do seu lançamento oficial,

chegam-nos as fotos-espia da tão esperada Ducati Multistrada V4, vista a andar

com os seus pneus enlameados perto da fábrica de Bolonha.

As imagens, captadas pela Revzilla e com alta resolução,

permitem ter uma ideia das atualizações que estão ser feitas na multi-talentosa

Adventure da marca de Bolonha.

De fato, a Multistrada tem se mantido cada vez mais áspera e mais dura para atender à procura de um mercado cada vez mais focado nas motos de aventura. As imagens revelam que a nova Ducati Multistrada V4 S será aprimorada para ir ainda mais longe do que antes no offroad.

Após um longo período de gestação para o modelo mais recente

da família Ducati receber o V4, muitos assumiram que a nova Multistrada V4 iria

surgir no evento Ducati World Premiere de 2019. Com o cancelamento do EICMA de

2020 também não a veremos na exposição milanesa e, agora tudo aponta para que

venhamos a ter mais uma de muitas apresentações virtuais que se esperam pela

frente em consequência da atual pandemia de Covid 19.

Pelo que vemos nas fotos, a oferta de um motor V4 virá em conjunto com um facelift, que revelará um frontal renovado, um braço oscilante de tirantes duplos laterais e um quadro convencional para suportar o novo V4 que vem substituir o atual Testastretta DVT 1262.

A Ducati Multistrada V4 também fará jus ao seu status

principal, incluindo uma riqueza de novos recursos tecnológicos em nome da

segurança. Um olhar atento para a parte frontal parece mostrar um dispositivo

que incorpora um receptor de radar para um sistema de prevenção de colisão e

alerta de ponto cego, tornando-se um dos primeiros modelos no mercado a oferecer

este sistema.

Lançada originalmente como uma turismo-desportiva, a Ducati

Multistrada – hoje o modelo mais vendido da Ducati a nível global – transformou

constantemente no ‘SUV’ das motos. No início deste mês, a Ducati foi à luta

para mostrar as virtudes das 1260 Enduro off-road, vencendo a sua classe no

Rally Transanatolia de 2020 na Turquia, uma competição off-road projetada para

máquinas mais aprimoradas.