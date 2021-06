Sydney McLaughlin alcançou o recorde, num confronto com a compatriota Dalilah Muhammad, que era detentora do melhor tempo anterior (52,16), durante as provas olímpicas dos Estados Unidos, realizadas em Eugene, Oregon, em que foi segunda classificada.

A prova estava marcada para a tarde, mas foi adiada para a noite de domingo (madrugada de hoje em Lisboa), devido às altas temperaturas que se registavam em Eugene.

