O técnico, de 52 anos, campeão nacional com a Oliveirense em 2017 e 2018, foi hoje apresentado na sala de imprensa do Estádio da Luz e explicou que regressou ao Benfica para fazer história.

"Volto 15 anos depois a um clube muito diferente, mas também volto uma pessoa diferente, com muito mais experiência. Não venho acertar contas com nenhuma história. Venho para construir história. A equipa técnica trabalhou imenso nas últimas semanas, em trabalho de equipa, com objetivos bem definidos do que queremos", disse Norberto Alves.

O Benfica foi campeão nacional pela última vez em 2016/17 e, na última temporada, foi quarto classificado da fase regular, tendo depois sido eliminado nas meias-finais dos 'play-off' pelo Sporting, que viria a conquistar o título.

Além do bicampeonato com a Oliveirense, Norberto Alves conquistou uma Taça dos Campeões Africanos, com o Recreativo do Libolo, de Angola, clube que comandou entre 2014 e 2016. O técnico teve ainda duas passagens pela Académica.

Na apresentação de Norberto Alves, o vice-presidente do Benfica para as modalidades explicou que o plantel para a próxima época já está fechado.

"O plantel encontra-se fechado. Gostaria de tranquilizar os benfiquistas nesse sentido. Na altura oportuna faremos a comunicação de todos os jogadores que compõem o plantel", disse Fernando Tavares.

Os treinos da equipa de basquetebol do Benfica arrancam em 09 de agosto, depois de terem sido realizados os habituais exames médicos.

