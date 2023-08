Na véspera do essencial das provas do 'meeting' de Zurique, da Liga Diamante, o salto com vara decorreu mesmo no 'coração' da cidade, em instalações provisórias mas que permitem que o concurso seja oficial e considerado como prova de sala.

Kennedy, em Budapeste, foi campeã juntamente com a norte-americana Katie Moon, ambas com 4,90 metros. A marca valia às duas a liderança mundial da época.

Na capital da Hungria, Nina Kennedy esteve em grande forma, batendo por duas vezes o seu recorde pessoal. Hoje, continuou em grande e melhorou em um centímetro, para 4,91, marca que é também recorde da Austrália.

Kate Moon foi segunda, com 4,81 metros, feitos antes de prescindir a 4,86, derrubar uma vez a 4,91 e duas a 4,96.

O 'meeting' de Zurique prossegue na quinta-feira, já no estádio de Letzigrund.

