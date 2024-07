Tivani, de 28 anos, cumpriu os 164,5 quilómetros entre Santarém e Marvila, em Lisboa, em 03:49.00 horas, batendo sobre a meta o companheiro de equipa e compatriota Tomás Contte, segundo, e o norte-americano Scott McGill (Echelon Racing), terceiro. O melhor português na etapa foi Rodrigo Caixas (Credibom-LA Alumínios-MarcosCar), em 10.º.

Nas contas da geral, num dia em que os três primeiros bonificaram nas metas volantes, Colin Stüssi (Vorarlberg) mantém a camisola amarela, com os mesmos 32 segundos de vantagem sobre o português António Carvalho (ABTF-Feirense), segundo, e 59 para Luís Fernandes (Credibom-LA Alumínios-MarcosCar), terceiro.

No sábado, o pelotão disputa a etapa rainha da 85.ª edição, com 161,2 quilómetros que arrancam no Crato e terminam na Torre, no topo da Serra da Estrela, com um prémio de montanha de categoria especial, já depois de três altos de terceira, Serra de São Miguel, Serra das Olelas e Serra da Gardunha.

SIF // AJO

Lusa/fim