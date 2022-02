Nice elimina Marselha, 'conto de fadas' do Versalhes continua na Taça de França

O Nice apurou-se hoje para as meias-finais da Taça de França de futebol, ao golear o Marselha (4-1), e vai enfrentar o Versalhes, do quarto escalão, que afastou o Bergerac no desempate por grandes penalidades.