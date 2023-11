Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira e do Atlético Mineiro, avaliou hoje o jogador dos sauditas do Al Hilal, de Jorge Jesus, e deu conta da "boa evolução", após a cirurgia, seguindo-se, entretanto, as sessões de fisioterapia, de acordo com a informação revelada pelo organismo.

Lasmar já tinha operado Neymar por duas vezes, sempre no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte.

Neymar não deverá jogar mais esta temporada, a sua primeira como jogador do Al Hilal, equipa da Arábia Saudita liderada pelo técnico português Jorge Jesus e que conta também com o médio Rúben Neves.

O antigo avançado de Paris Saint-Germain, FC Barcelona e Santos lesionou-se em 17 de outubro ao serviço do Brasil, num encontro frente ao Uruguai (derrota por 2-0), de apuramento para o Mundial2026.

Nesse encontro, Neymar sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior e meniscos do joelho esquerdo e teve de sair de campo de maca.

