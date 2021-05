"O Paris Saint-Germain tem o prazer de anunciar que Neymar (...) assinou um prolongamento de contrato de três épocas, até 30 de junho de 2025", informou o clube francês, no sítio oficial na Internet.

O PSG, equipa em que alinha o médio internacional português Danilo, lembrou que Neymar chegou ao clube em 2017, e, em 112 jogos, marcou 85 golos e efetuou 51 assistências, que o colocam na lista dos 10 maiores goleadores dos parisienses.

"O meu objetivo, quando cheguei, era colocar o Paris Saint-Germain no topo, entre os melhores, e estamos cada vez mais próximos disso", disse o jogador, citado pelo clube, referindo que estão todos mais perto de conseguirem vencer a Liga dos Campeões.

Na última época, a equipa francesa foi finalista derrotada diante do Bayern Munique (1-0), e na atual chegou às meias-finais, fase em que foi eliminada pelos ingleses do Manchester City, com derrotas em casa (2-1) e fora (2-0).

"Estamos cada vez mais perto do nosso objetivo e sentindo o 'gostinho' cada vez mais de vencer a Liga dos Campeões aqui. Estou certo de que vamos conseguir", disse o avançado, de 29 anos, que já venceu uma 'Champions', mas ao serviço do FC Barcelona.

Neymar protagonizou a transferência mais cara da história do futebol, ao sair em 2017 do FC Barcelona para o Paris Saint-Germain, por 222 milhões de euros. O jogador formou-se no Santos, equipa da qual saiu em 2013 para o 'Barça'.

RPM // RPC

Lusa/Fim