"A nossa mensagem é clara. Não há espaço para racismo no futebol ou na sociedade. Estamos a dar apoio ao Bruno e ao Joe e trabalharemos com as autoridades e plataformas das redes sociais para identificar os responsáveis, para que possam ser responsabilizados", pode ler-se no comunicado divulgado pelos 'magpies', no sítio oficial na Internet.

Ao contrário do emblema do norte de Inglaterra, o Arsenal não fez qualquer comentário sobre as mensagens discriminatórias, optando por dirigir críticas aos árbitros, através do treinador Mikel Arteta.

No sábado, em St. James' Park, o 'nulo' manteve-se no primeiro tempo e foi só à passagem do minuto 64 que aconteceu o primeiro e único tento na partida, da autoria de Anthony Gordon, suficiente para os 'magpies' vencerem os 'gunners'.

Na formação londrina, Fábio Vieira foi lançado em campo, aos 79 minutos, e Cédric Soares viu a derrota junto dos suplentes.

