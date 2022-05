"Infelizmente, não vou poder jogar mais esta temporada. Resta-me apoiar a equipa nos jogos que faltam e focar-me na recuperação. Até à próxima época", escreveu o futebolista na sua conta oficial na rede social Instagram.

O lateral direito lesionou-se sozinho, ainda foi assistido no relvado, mas não recuperou e acabou por ter de ser substituído aos 53 minutos, pelo espanhol Jonny Otto, quando os 'lobos' já perdiam por 1-0, resultado que terminaria com a vitória do Brighton por 3-0.

O Wolverhampton é orientado pelo treinador português Bruno Lage e conta nas suas fileiras com os internacionais A lusos José Sá, Rúben Neves, João Moutinho, Pedro Neto, Francisco Trincão e Daniel Podence e Semedo, além de Fábio Silva, Chiquinho e Toti Gomes.

JEC // AMG

