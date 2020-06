"Sessão de treino com os jogadores disponíveis da equipa principal. Nélson Semedo não treinou em consequência do protocolo estabelecido pela Liga", com vista à retoma do campeonato espanhol após a suspensão devido à pandemia de covid-19, indica o Twitter oficial do Barcelona.

A ausência de Nélson Semedo do treino matinal da equipa catalã surge um dia após a comunicação social espanhola ter noticiado que o jogador português esteve presente numa festa de aniversário, durante a qual foram quebradas as regras relativas a ajuntamentos de pessoas, impostas pelas autoridades sanitárias espanholas.

A liga espanhola é retomada hoje, com o dérbi entre Sevilha e Betis, após mais de três meses de suspensão devido à pandemia, numa altura em que o Barcelona -- que defronta no sábado o Maiorca -- lidera a competição, com dois pontos de vantagem sobre o Real Madrid.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 412 mil mortos e infetou quase 7,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP, e a Espanha é um dos países mis atingidos, com 27.136 mortos e quase 242 mil casos de infeção confirmados.

