Nélson Semedo e Trincão nos convocados do FC Bacelona para estreia de Koeman

O defesa Nélson Semedo e o avançado Francisco Trincão integram a primeira lista de convocados do treinador de futebol do FC Barcelona, Ronald Koeman, para o encontro particular com o Nàstic Tarragona, da segunda divisão B espanhola.