Nelson Oliveira sobe ao quarto lugar na Volta a San Juan após o 'crono' O português Nelson Oliveira (Movistar) subiu na terça-feira ao quarto posto da Volta a San Juan em bicicleta, ao conseguir lugar idêntico no contrarrelógio individual da terceira etapa, vencida pelo novo líder o belga Remco Evenepoel (Deceuninck-QuickStep).





Evenepoel, vice-campeão do mundo no 'crono', foi o mais rápido a completar os 15,2 quilómetros em solitário, entre Ullum e Punta Negra, em 19.16 minutos, menos 32 segundos do que o italiano Filippo Ganna e 1.08 minutos em relação ao veterano espanhol Óscar Sevilla (Medellin), segundo e terceiro classificados, respetivamente.

Nelson Oliveira foi quarto colocado, a 1.25 minutos de Evenepoel, cenário que se repete na geral.

O colombiano Fernando Gaviria (UAE Emirates), que liderava a corrida, não foi além do 158.º posto no 'crono', cedendo 5.28 minutos para o vencedor da etapa, o que o fez cair para o 97.º lugar da geral, a 5.18.

O espanhol Alvaro Trueba foi o melhor representante da portuguesa Atum General-Tavira no contrarrelógio, com o 37.º registo, a 2.29 minutos, que lhe valeu a subida ao 34.º posto.

A etapa de hoje vai levar os corredores a percorrerem 185,8 quilómetros, entre San José de Jáchal e Villa San Agustín, num percurso com três subidas, duas de primeira categoria e uma de terceira.

