"Acaba por ser já a minha segunda família. A equipa tem confiança em mim, eu estou contente com a equipa e [com a forma] como eles me apoiam. Estávamos bastante de acordo, são mais dois anos de contrato e, depois, logo se vê", disse à agência Lusa.

A única formação espanhola do WorldTour limitou-se a anunciar hoje em bloco as renovações de contrato, com Oliveira a ser um dos 12 ciclistas que prolongaram o vínculo com a 'telefónica', no caso por mais duas épocas.

"A Movistar já me ofereceu contrato há bastante tempo, relativamente antes de meados do ano, e não cheguei a ver outras opções noutras equipas. Estou bastante contente e a equipa também estava encaminhada para isso", detalhou.

O corredor de Vilarinho do Bairro (Anadia) já cumpriu oito temporadas na formação espanhola, depois de ter iniciado o seu percurso profissional na Xacobeo Galícia (2010) e de ter passado pela RadioShack (2011-2013) e pela Lampre-Merida (2014-2015).

Questionado pela Lusa sobre se gostaria de terminar a carreira na Movistar, Oliveira garantiu que ainda não pensou no assunto.

"Tenho 34 anos... não sei se faço mais dois anos e depois ainda continuo. Não sei. Não quero pensar nisso agora. Primeiro, está cumprir o contrato. E, depois, logo se vê, o que vem 'a priori', se tenho cabeça ou se o corpo quer continuar ou não. Acho que aí já depende um bocadinho de mim e da minha condição física", concluiu.

'Nelsinho' é o ciclista português no ativo com mais participações em grandes Voltas, somando já 19.º.

