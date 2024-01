Num jogo completamente dominado pela equipa da LA, o jogador luso entrou apenas a 14 segundos do final do terceiro período, e numa altura em que o encontro estava 'fechado', face à incrível vantagem de 36 pontos dos forasteiros (55-91).

Neemias Queta fechou o terceiro parcial e jogou todo o quarto, totalizando oito pontos, ao concretizar os quatro 'tiros' de campo tentados, cinco ressaltos, dois deles ofensivos, dois desarmes de lançamento e uma assistência, ajudando a equipa a 'maquilhar' a derrota.

O '88' dos Celtics cumpriu o 18.º jogo da temporada na NBA, somando 4,6 pontos, 4,4 ressaltos, 0,6 roubos de bola, 0,6 desarmes de lançamento e 0,4 assistências de média por jogo, em 12.4 minutos.

Jayson Tatum, com 21 pontos e 11 ressaltos, foi o 'menos mau' dos Celtics, enquanto Kawhi Leonard liderou os forasteiros, com 26 pontos e sete ressaltos.

Os Celtics, que somaram apenas o segundo desaire caseiro, lideram a Conferência Este, com 35 vitórias e 11 derrotas, enquanto os Clippers já são terceiros no Oeste, com 30 triunfos, em 44 jogos.

Quanto a Neemias Queta, conta agora 38 jogos na NBA, 18 pelos Boston Celtics, que o contrataram na presente temporada, e 20 pelos Sacramento Kings, 15 em 2021/22, na época de estreia, e apenas cinco em 2022/23.

O poste internacional português, de 24 anos, foi escolhido pelos Sacramento Kings na 39.ª posição do 'draft' da NBA de 2021, tendo-se tornado o primeiro português a jogar na competição.

No último defeso, foi contratado pelos Boston Celtics, num contrato de duas vias, o que faz com que jogue na equipa principal, mas também nos Maine Celtics, que disputam a G-League.

PFO // PFO

Lusa/Fim