Neemias Queta somou 11 pontos e oito ressaltos no Madison Square Garden

O poste português Neemias Queta somou 11 pontos e oito ressaltos no claro triunfo dos campeões Boston Celtics no Madison Square Garden, face aos New York Knicks (131-104), na jornada de sábado da Liga norte-americana de basquetebol (NBA).