"Claramente que se sente a vontade de estar lá. O basquetebol olímpico é, talvez, o basquetebol mais cobiçado a nível internacional, mas também é capaz de ser o mais competitivo e difícil. Sabemos que ainda é difícil estar lá, mas tudo a seu tempo", projetou o basquetebolista internacional português.

O poste de 25 anos encontra-se de regresso a Portugal e dá o nome à primeira edição do 'Neemias Queta Training Camp', campo de treino organizado no Pavilhão da Quinta dos Lombos, em Carcavelos, Cascais, e composto por vinte basquetebolistas masculinos e oito femininos com idades compreendidas entre os 13 e 17 anos, que durante três dias serão orientados por uma equipa técnica na qual também se inclui Queta, a transmitir ensinamentos aos jovens atletas.

"Estar aqui é rejuvenescedor, faz-me voltar a ser um jogador jovem e voltar a seguir os passos que tive de dar para chegar onde cheguei", reconheceu ainda Neemias Queta, que se sagrou campeão pelos Celtics na NBA, competição profissional de basquetebol dos Estados Unidos América e mediaticamente conhecida como a principal competição de clubes do panorama internacional da modalidade.

Algumas semanas após ter conquistado a prova, Neemias Queta ambiciona mais e considera "plausível" que a equipa que representa possa revalidar o título conquistado em 2023/24, pese a forte concorrência que encontrará pela frente.

"Sermos campeões é algo que nos dá ainda mais ambição porque sabemos o quão difícil foi para as outras equipas e nós tivemos agora a nossa oportunidade, não vamos querer deixar que a janela feche", salientou o gigante basquetebolista português (2,13 metros) que aponta ao bicampeonato na NBA.

Neemias Queta ingressou no conjunto de Boston em 2023/24 e sagrou-se campeão logo na primeira temporada, depois de dois anos ao serviço dos Sacramento Kings (2021/22 e 2022/23), que o escolheram na 39.ª posição do 'draft' de 2021.

Depois de assinar um contrato garantido com os Celtics, em 08 de abril, integrou a lista de 15 jogadores escolhidos pela formação de Boston para os play-offs e esteve sempre no banco.

Com a utilização em três jogos dos play-offs, os primeiros de sempre, Neemias Queta totalizou 31 em 2023/24, pois tinha estado em 28 da fase regular, quase todos (24) saldados por triunfos do conjunto do Massachussets.

Na época regular, o internacional luso, de 24 anos, teve médias de 5,5 pontos e 4,4 ressaltos, em 11,9 minutos e aponta a uma próxima temporada com uma utilização mais frequente, sendo parte integrante da rotação do plantel dos Celtics.

"Há muitas versões do que é que poderá vir a ser uma época boa para mim. Pode ser uma boa época pela forma como eu jogar, mas também pelo que ganhamos - podemos vir a ganhar outro campeonato -- ou os momentos-chave em que eu também possa vir a ser importante para a equipa", aspirou o poste português, determinado em manter-se na elite do basquetebol internacional.

