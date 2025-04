Em 18,45 minutos de utilização, o poste português marcou sete pontos, com três em três nos lançamentos de campo, aos quais juntou um lance livre, conseguindo ainda sete ressaltos (dois ofensivos), duas assistências e um desarme de lançamento.

Na sua quarta temporada na NBA, Queta já fez 57 encontros, com médias de 4,9 pontos, 3,9 ressaltos, 0,6 assistências e 0,6 desarmes de lançamento em 13,9 minutos por jogo.

Após nove vitórias consecutivas, as últimas seis como visitante, os Celtics voltaram a perder, num encontro em que o treinador Joe Mazzulla poupou os postes Kristaps Porzingis e Al Horford, com Jaylen Brown a ser o melhor da equipa, com 24 pontos e nove ressaltos.

Tyler Herro (25 pontos, nove assistências e cinco ressaltos) e Bam Adebayo (21 pontos, seis assistências e cinco ressaltos) foram decisivos na sexta vitória consecutiva dos Miami Heat.

Os campeões Celtics seguem no segundo posto da Conferência Este, com 56 vitórias e 20 derrotas, já praticamente afastados da luta pelo primeiro posto, ocupado pelos Cleveland Cavaliers (61-15), enquanto os Heat (35-41) são nonos, com uma vaga no play-in já assegurada.

NFO // VR

Lusa/Fim