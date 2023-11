Recuperado de lesão, o poste português, de 24 anos, jogou 05.17 minutos, conseguiu dois ressaltos defensivos, fez uma falta e falhou o único lançamento de campo que tentou, no primeiro jogo oficial pela formação de Massachusetts.

Kristaps Porzingis, com 26 pontos, e Jayson Tatum, com 20, destacaram-se nos Celtics, apesar de Desmond Bane e Santi Aldama, ambos dos Grizzlies, terem sido os melhores marcadores do encontro, com 30 e 28 pontos, com o espanhol a juntar 12 ressaltos à sua estatística do jogo.

Os Celtics, que somaram a sexta vitória seguida, lideram a conferência Este (8-2), enquanto os Grizzlies seguem no 13.º posto no Oeste (3-7).

Após duas temporadas nos Sacramento Kings, Neemias Queta foi dispensado, acabando por assinar um contrato de duas vias com os Boston Celtics, que lhe permite jogar na equipa principal e na secundária, os Maine Celtics, que disputam a G-League.

O poste foi escolhido pelos Sacramento Kings na 39.ª posição do 'draft' da NBA de 2021, tendo-se tornado o primeiro português a jogar na competição.

Nas primeiras duas épocas na NBA, Neemias Queta participou em 20 jogos pela equipa de Sacramento. O poste foi mais utilizado nos Stockton Kings, pelos quais disputou 43 encontros na época passada, com médias de 17,7 pontos, 8,7 ressaltos e 1,9 desarmes de lançamento por partida.

Os bons desempenhos na G-League valeram ao jogador português o segundo lugar na votação de Jogador Mais Valioso (MVP) da fase regular da prova, atrás do base Carlik Jones.

