O internacional luso, que se estreou na competição em 2021/22, na primeira de duas épocas pelos Sacramento Kings, marcou hoje presença num evento organizado por uma casa de apostas, na Doca do Espanhol, em Lisboa, e fez um balanço da temporada.

"Tenho sentido muito apoio desde que cheguei. Ser campeão em Boston é uma sensação indescritível e tenho de estar agradecido. Estou muito feliz pelo feito de ter sido campeão tão cedo na minha carreira. É de louvar e é tentar pensar já no próximo", expressou o poste, de 25 anos, à comunicação social.

Apesar de não ter sido utilizado tanto quanto desejava, Neemias garantiu ter trabalhado "o ano inteiro com dedicação" para a conquista de um campeonato que "foi a cereja no topo do bolo".

A "fácil" relação com o treinador Joe Mazzulla também foi abordada pelo poste, que revelou como o técnico facilita o trabalho dos jogadores, face à "maneira como consegue concentrar todos" em prol do "mesmo objetivo".

"Foi um ano muito bom para mim. Foi-me dando dicas do que queria que fizesse dentro do campo, sempre me deu segurança e muita liberdade para jogar como joguei. A maneira como ele consegue concentrar todos para o mesmo objetivo é algo que não se consegue ver muitas vezes. Facilita o nosso trabalho e, com o passar do tempo, tem tudo para melhorar", confessou.

Na temporada 2024/25, o internacional luso espera "um pouco mais do mesmo", uma vez que tem "um ano de Celtics nas costas e mais experiência" com os colegas de equipa.

"Vamos continuar a evoluir. É esse o objetivo [revalidar o título]. Estamos contentes e temos equipa para ganhar de novo", perspetivou.

Por fim, considerou que a seleção dos Estados Unidos, dos colegas de equipa Jayson Tatum, Derrick White e Jrue Holiday, é a favorita a conquistar, pela quinta vez consecutiva, a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos Paris2024.

"Em principio, é a equipa com mais estrelas. É a equipa mais bem treinada em teoria. Então, são os favoritos", concluiu.

Na terceira época na NBA, o português esteve em campo apenas em três dos 19 jogos dos Celtics nos play-offs, incluindo um na final, em que entrou a 5.25 minutos do final, com o conjunto de Boston a perder por 45 pontos com os Mavericks, no que foi a única derrota na série (84-122).

Depois de assinar um contrato standard com os Celtics, em 08 de abril, integrou o '15' do conjunto de Boston escolhido para os play-offs e esteve sempre no banco.

Com a utilização em três jogos dos play-offs, os primeiros de sempre, Neemias Queta totalizou 31 em 2023/24, pois tinha estado em 28 da fase regular, quase todos (24) saldados por triunfos do conjunto do Massachussets.

