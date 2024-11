Em Boston, o poste luso, que foi titular pelo segundo jogo consecutivo, e quarto na época, aproveitou uma assistência de Jaylen Brown para empatar o jogo (114-114), a 42,5 segundos do final, no que foram os últimos pontos do tempo regulamentar.

Neemias não começou, depois, os cinco minutos suplementares, mas entrou com 1.50 para jogar e voltou a ser determinante, com um desarme de lançamento a RJ Barrett a 22 segundos do fim, numa altura em que o resultado estava empatado (123-123).

O português recuperou, depois, o ressalto defensivo e deu a última posse de bola aos Celtics, que acabou por valer o triunfo, já que, ao contrário do que aconteceu no final do tempo regulamentar, Tatum não falhou, desta vez, o 'buzzer'.

O poste luso, que jogou 33.07 minutos, terminou o embate com 12 pontos, ao converter seis de oito 'tiros' de campo -- ainda falhou um 'triplo' do canto no prolongamento -, oito ressaltos (quatro defensivos e quatro ofensivos), duas assistências e um desarme de lançamento, para apenas duas faltas.

Tatum, com 24 pontos, 11 ressaltos e nove assistências, acabou por ser a 'estrela' dos campeões da NBA, secundado por Jaylen Brown, com 27 pontos, sete assistências e seis ressaltos, num embate em que não jogou Jrue Holiday.

Nos forasteiros, destaque para o primeiro 'triplo duplo' da carreira de RJ Barrett (25 pontos, 15 assistências e 10 ressaltos) e o 'duplo duplo' de Jakob Pöltl, incluindo um recorde pessoal de 35 pontos, mais 12 ressaltos.

Os Celtics somam 11 vitórias e três derrotas, no segundo lugar da Conferência Este, na qual os Toronto Raptors seguem no 15.º e último posto, com dois triunfos e 12 desaires.

Neemias Queta está a cumprir a quarta temporada na NBA, e segunda nos Celtics, ao serviço do qual se sagrou campeão no ano de estreia, em 2023/24, somando 28 jogos na fase regular, com médias de 5,5 pontos, 4,4 ressaltos, 0,8 desarmes de lançamento, 0,7 assistências e 0,5 roubos de bola, em 11,9 minutos.

Em 2024/25, conta 13 encontros na 'regular season', quatro dos quais como titular, com médias de 6,5 pontos, 5,5 ressaltos, 0,8 desarmes de lançamento e 0,6 assistências, em 19,0 minutos.

No total, Neemias soma 61 jogos na época regular, 41 pelos Celtics, que o contrataram na temporada transata, e 20 pelos Sacramento Kings, 15 em 2021/22, na época de 'rookie', e cinco em 2022/23. Nos play-offs, jogou três jogos em 2023/24.

O poste internacional português, de 25 anos, foi escolhido pelos Sacramento Kings na 39.ª posição do 'draft' da NBA de 2021, tendo-se tornado o primeiro português a jogar na competição. Mantém-se como o único.

