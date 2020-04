NASCAR: Kyle Larson despedido A Chip Ganassi Racing despediu Kyle Larson, seu piloto na NASCAR Cup Series, na sequência da suspensão por tempo indeterminado que tinha sido alvo, resultando do facto de ter sido ouvido a chamar ‘nigger’ (insulto racial, que em Portugal corresponde a ‘preto’, black, em inglês, equivale a negro) durante uma prova de eSports. A Ganassi desporto AutoSport desporto/nascar-kyle-larson-despedido_5e964ee7864b8531bec71b62





A Chip Ganassi Racing despediu Kyle Larson, seu piloto na NASCAR Cup Series, na sequência da suspensão por tempo indeterminado que tinha sido alvo, resultando do facto de ter sido ouvido a chamar ‘nigger’ (insulto racial, que em Portugal corresponde a ‘preto’, black, em inglês, equivale a negro) durante uma prova de eSports. A Ganassi divulgou uma declaração: “Depois de muita ponderação, a Chip Ganassi Racing decidiu terminar a sua relação com o piloto Kyle Larson. Como dissemos anteriormente, os comentários que Kyle fez foram ao mesmo tempo ofensivos e inaceitáveis, especialmente tendo em conta os valores da nossa organização. Ao avaliarmos a situação com todas as partes relevantes, tornou-se óbvio que esta era a única linha de ação a tomar”. Também a equipa Chevy se pronunciou: “A Chevrolet não tolera o comportamento inadequado demonstrado por Kyle Larson. Como resultado, a Chevrolet termina imediatamente a sua relação com o Sr. Larson”.