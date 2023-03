Sem o lateral esquerdo português Mário Rui, a cumprir castigo, os napolitanos tardaram a desbloquear a partida, o que aconteceu somente aos 60 minutos, com o nigeriano Victor Osimhen a desmarcar o georgiano Khvicha Kvaratskhelia, que 'sentou', duas vezes, o mesmo adversário antes de disparar para o golo.

Depois de um susto, a tranquilidade chegou aos 77 minutos, após um pontapé de canto na direita ao qual correspondeu o central kosovar Amir Rrahmani com um cabeceamento que colocou o esférico junto ao segundo poste, ficando a sensação de que o guarda-redes poderia ter feito melhor do que apenas tocar na bola (2-0).

Depois da derrota caseira ante a Lazio (0-1), o Nápoles manteve a tranquilidade e parece inalcançável rumo ao 'scudetto' que somente celebrou em 1987 e 1990, ambos com o argentino Diego Armando Maradona, que agora dá nome ao estádio.

Numa época notável, o acesso aos 'quartos' da Liga dos Campeões também está bem encaminhado, depois do triunfo, por 2-0, em casa do Frankfurt.

O Inter Milão, adversário do FC Porto nos 'oitavos' da Liga dos Campeões, e que terça-feira defende, no Dragão, uma vantagem de 1-0, perdeu na sexta-feira por 2-1 em casa do Spezia, pelo que pode ser destronado do segundo lugar.

O Nápoles tem 68 pontos e o Inter 50, mais dois do que a Lazio que hoje visita o Bolonha, oitavo, e que pode isolar-se na vice-liderança.

Desde a bancada, José Mourinho, castigado, pode ver a sua Roma colar ao Inter, caso vença, no domingo, em casa, o Sassuolo; o campeão AC Milan de Rafael Leão, que tem os mesmos 47 pontos, recebe na segunda-feira a Salernitana, treinada pelo português Paulo Sousa.

O avançado português Beto foi titular na equipa da Udinese que foi vencer a casa do Empoli, por 1-0, com tento solitário do defesa brasileiro Rodrigo Becao, aos 54 minutos.

Os forasteiros são nonos com os mesmos 35 pontos do sétimo, a Juventus, enquanto os anfitriões são 14.º com 28, 10 acima da linha de água.

RBA // AMG

Lusa/Fim