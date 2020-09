Nápoles é o convidado do Sporting na IX edição do Troféu Cinco Violinos

A IX edição do Troféu Cinco Violinos vai opor as equipas de futebol do Sporting e do Nápoles, na qual alinha o português Mário Rui, no domingo, às 19:30, no estádio José Alvalade, confirmou hoje o clube 'leonino'.