Um dia depois de se ter qualificado para as meias-finais, com tranquilidade, Isaac Nader tenta assegurar um dos 12 lugares na final, marcada para quarta-feira, a partir das 21:15 locais (20:15 em Lisboa).

O meio-fundista do Benfica, de 25 anos, encerra na segunda série das meias-finais, à qual chega com o oitavo tempo do ano à partida, a participação portuguesa no segundo dia de Budapeste2023, que arranca, novamente, com a prova de 20 quilómetros marcha, desta vez a feminina, um dia depois da masculina, prejudicada e atrasada pela chuva, com a presença de Ana Cabecinha e Vitória Oliveira.

Cabecinha, recordista nacional da distância, com 01:27.46 horas, vai disputar os seus sétimos Mundiais consecutivos, sem que nunca tenha baixado do top-10: foi nona em Oregon2022 e Doha2019, sexta em Londres2017 e Moscovo2013, quinta em Daegu2011 e quarta em Pequim2015.

Além da algarvia do CO Pechão, de 39 anos, também Vitória Oliveira enfrenta as 20 voltas ao circuito pelas ruas da cidade património da UNESCO, com partida e chegada à Praça dos Heróis, a partir das 07:15 locais (06:15), Vitória Oliveira.

Aos 30 anos, a marchadora natural de Loures, individual, vai estrear-se na distância mais curta da especialidade em Mundiais, depois de ter sido 19.ª nos 35 quilómetros em Oregon2022.

Depois do quinto lugar nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, e do sexto nos Mundiais do ano passado, Liliana Cá disputa a qualificação no lançamento do disco, juntamente com Irina Rodrigues.

O dia também marca a estreia da velocidade lusa no Centro Nacional de Atletismo, com os recordistas nacionais dos 400 metros Cátia Azevedo e João Coelho nas eliminatórias da volta à pista, antes de, nos 100 metros, Arialis Martínez e Lorene Bazolo, detentora da melhor marca lusa de sempre no hectómetros, também disputarem a presença nas meias-finais.

- Domingo, 20 ago:

HORA Local (Lisboa) DISCIPLINA ATLETA(S)

07:15 (06:15) 20 quilómetros marcha (F) Ana Cabecinha e Vitória Oliveira

09:00 (08:00) Lançamento do disco (F) - qualificação Liliana Cá

09:35 (08:35) 400 metros (F) - eliminatórias Cátia Azevedo

10:30 (08:00) Lançamento do disco (F) - qualificação Irina Rodrigues

10:41 (09:41) 400 metros (M) - eliminatórias João Coelho

12:45 (11:45) 100 metros (F) - eliminatórias Arialis Martínez

12:52 (11:52) 100 metros (F) - eliminatórias Lorene Bazolo

17:40 (16:40) 1.500 metros (M) - meias-finais Isaac Nader

JP // NFO

Lusa/Fim