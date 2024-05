O atleta algarvio, que está selecionado para os Europeus de Roma e já tem mínimos para os Jogos Olímpicos Paris2024, tirou todo o partido de uma corrida com boas 'lebres', em que o objetivo assumido era correr para perto de 3.29.00.

O norueguês Jacob Ingebrigtsen, o atleta mais consistente nesta distância a nível mundial, triunfou em 3.29,74, nova melhor marca do ano, à frente do queniano Timothy Cheruyot, que ficou a somente três centésimas.

Nader parecia estar a ganhar a luta pelo terceiro lugar, mais atrás, mas acabou por ser ultrapassado na reta da meta pelo francês Azzedine Habz, que fez 3.30,80.

O recorde pessoal do fundista luso era de 3.31,49, feitos no ano passado, aproximando-se agora ainda mais do recorde nacional, de Rui Silva, de 3.30,07, feitos em 2002.

Em Oslo, estiveram mais dois atletas portugueses, o triplista Tiago Pereira e a lançadora do disco Liliana Cá, classificando-se ambos no quinto lugar das respetivas provas.

Tiago Pereira saltou como melhor 16,51, em prova vencida pelo burquinês Hugues Fabrice Zango com 17,27 metros, mais dois centímetros do que o argelino Yasser Triki.

A marca de Liliana Cá foi de 62,69 metros, em prova que teve como melhor a chinesa Bin Feng, a campeã do Mundo de 2022, com 67,89.

Tanto Liliana Cá como Tiago Pereira foram convocados para os Europeus de Roma e estão em zona de apuramento, de forma confortável, no ranking para os Jogos Olímpicos.

FB // AMG

Lusa/Fim