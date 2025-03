A correr na segunda série das semifinais, o recordista nacional assegurou o primeiro lugar, com o tempo de 03.42,32 minutos, pouco depois de Nuno Pereira ter ficado em quarto na primeira corrida, a quatro centésimos de segundo da terceira posição, último que dava acesso à final de sexta-feira.

A correr na série do norueguês Jakob Ingebrigtsen, que hoje cumpriu as sete voltas e meia à pista coberta em 03.37,49 e procura o seu terceiro título seguido na distância, Nuno Pereira conseguiu mesmo o quarto tempo entre os semifinalistas, enquanto Isaac Nader não precisou de ir além do 16.º registo.

Isaac Nader fixou o recorde nesta distância em 03.32,59 minutos, em 13 de fevereiro último.

O melhor resultado português em Europeus 'indoor' está na posse de Rui Silva, o anterior detentor do recorde nacional, que foi três vezes campeão, em Valência1998, Viena2002 e Turim2009.

