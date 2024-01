O maiorquino, que não jogava desde a eliminação na segunda ronda do Open da Austrália, em 18 de janeiro de 2023, acabou por ser derrotado pelo australiano Jordan Thompson, 55.º do mundo, por 5-7, 7-6 (8-6) e 6-3, em três horas e 27 minutos.

Nadal, de 37 anos e atualmente no 672.º lugar do ranking, ainda dispôs de dois pontos de encontro, mas acabou o encontro com debilidades físicas, sendo assistido já dentro do terceiro e último set.

Vencedor de 22 Grand Slams, o antigo número um mundial esteve quase um ano parado, tendo sido operado à perna esquerda em junho.

Nas meias-finais, Thompson vai defrontar o búlgaro Grigor Dimitrov, 14.º da hierarquia ATP, que afastou o australiano Rinky Hijikata, 71.º.

