Com dois golos nos primeiros 13 minutos, por Isaac Tomich, aos nove minutos, e Rúben Macedo, quatro minutos depois, na conversão de uma grande penalidade, a equipa 'alvinegra' chegou ao segundo triunfo na prova e interrompeu uma série de quatro jogos sem vencer para o campeonato, frente a uma formação açoriana que falhou a possibilidade de recuperar o quarto lugar que ocupava no arranque da jornada.

A vitória permitiu ao Nacional subir ao 15.º lugar, com oito pontos, apenas mais um do que o Arouca, que ocupa o 16.º lugar, posto que dá acesso ao play-off de manutenção, enquanto o Santa Clara fechou a jornada no sexto lugar, com os mesmos 18 pontos do Vitória de Guimarães, quinto classificado.

VR // VR

Lusa/fim