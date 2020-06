Responsável pelo arranque do desconfinamento do motociclismo em Portugal no primeiro fim‑de‑semana deste mês de Junho, o CNV está já de ‘malas aviadas’ para a primeira viagem até ao sul de Portugal onde será recebido pelo sempre espectacular traçado do Autódromo Internacional do Algarve.

Mais de oito dezenas de pilotos deixaram a primeira ‘borracha’ nas curvas do Circuito do Estoril e espera-se novamente um forte contingente para aquela que será a primeira prova de motociclismo no Algarve depois do confinamento originado pela pandemia do Covid-19, sendo esse mesmo contingente liderado por Miguel Oliveira, vencedor em ambas as corridas da classe rainha e de líder do campeonato nacional, algo inédito na carreira do piloto que alinha no CNV com o objectivo de continuar a preparar o regresso do MotoGP ás pistas.

O programa será dividido em três dias, com o ‘semáforo’ a dar ordem de entrada em pista desde sexta-feira (19 de Junho) para a realização de treinos privados, seguindo-se o programa oficial da prova nos dois dias seguintes, 20 e 21 de Junho, onde serão realizados os treinos e as corridas que compõem este segundo ‘momento’ do campeonato nacional.

A animação será certamente notada nos mais de quatro quilómetros da pista nos arredores de Portimão, sendo este a primeira visita do campeonato ao ‘sobe e desce’ junto ao Arade, infelizmente novamente debaixo de medidas que restringem o acesso ao ‘paddock’ e com as bancadas fechadas ao público, como aconteceu no Estoril.