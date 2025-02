"O Estoril é uma equipa diferente daquela que nós defrontámos na primeira volta. Na altura, eles jogavam numa estrutura de '4x3x3'. Hoje, podem trabalhar de duas formas, num '5x3x2' e num '5x2x3'. Alteraram um pouco a sua forma de jogar e também recuperaram alguns jogadores importantes, como o [Jordan] Holsgrove, e conseguiram reforçar-se com o Rafik Guitane", revelou o técnico, em conferência de imprensa de antevisão à partida, no Estádio da Madeira.

Com a motivação em alta depois do primeiro triunfo fora de casa no campeonato, conseguido no reduto do Farense (2-0), o 'timoneiro' dos insulares prefere olhar para a dificuldade de jogar perante o emblema da Linha de Cascais, "que vem de cinco vitórias consecutivas", algo "muito difícil de se conseguir" no primeiro escalão.

"A primeira vitória fora de casa era algo que procurávamos há muito tempo e, logicamente, trabalhar sobre vitórias é sempre melhor. Contudo, já é passado e temos é de pensar no que vem pela frente, pois o Estoril é um osso muito duro de roer", notou.

Tiago Margarido e Ian Cathro partilham em comum o facto de liderarem as respetivas equipas técnicas desde o início da temporada, sendo que essa "estabilidade e continuidade" é o "segredo do sucesso" do Estoril no campeonato, segundo o treinador 'alvinegro'.

"Costuma-se dizer que, quando se muda, deve-se mudar para melhor e o problema é que nem sempre isso tem acontecido. Há alterações que têm sido surgido nos comandos técnicos que têm sido para pior e a verdade é que os clubes que tiveram mais estabilidade ao segurar o posto de treinador recolhem agora os seus frutos", confidenciou.

Depois de realizar tratamento a um estiramento na perna direita, o avançado Joel Tagueu já treinou de forma condicionada com o grupo, mas vai ser "dúvida até à hora jogo", adiantou Tiago Margarido.

Ainda a recuperar de uma grave lesão no joelho direito, o médio Miguel Baeza é baixa confirmada para este encontro, assim como o avançado Fuki Yamada, por motivos disciplinares, após ter sido expulso na partida diante do Farense.

O Nacional, que ocupa o 14.° lugar, com 22 pontos, recebe no sábado o Estoril Praia, oitavo classificado, com 30, a partir das 15:30, no Estádio da Madeira, com arbitragem de Miguel Fonseca, da associação do Porto.

