Um golo de Carlos Daniel, aos 90+5 minutos, valeu o triunfo ao Nacional, que passou a somar 68 pontos, contra 67 da formação açoriana, de viagem hoje a Mafra, e 64 do AVS, que se ficou por um empate a zero com o Leixões, em Matosinhos.

O Santa Clara volta, um ano depois, à I Liga, para cumprir a nona presença, enquanto o Nacional, após duas temporadas no segundo escalão, volta para a 21.ª participação entre os 'grandes'.

