"Foi com muita estupefação que tomámos conhecimento de que o Sporting pretende alterar o nome da sua Academia. Como é do vosso conhecimento e do conhecimento público, o Clube Desportivo Nacional designou a sua Academia 'Cristiano Ronaldo Campus Futebol' em novembro de 2007, pelo que manifestamos o nosso desagrado e total discordância", pode ler-se numa carta que o presidente do Nacional, Rui Alves, enviou hoje ao seu homólogo sportinguista, Frederico Varandas.

O clube madeirense alega que a sua posição se baseia "no princípio fundamental do registo de marcas", tendo em conta que as mesmas "poderão confundir-se, o que tem de ser evitado".

O Sporting tinha anunciado hoje que a Academia de Alcochete, onde treina a equipa principal e se desenvolve o futebol de formação, vai mudar nome para Academia Cristiano Ronaldo, numa iniciativa que pretende homenagear "o nome do maior símbolo de sempre que formou".

"O bom filho a casa torna e a casa que fez crescer Cristiano Ronaldo acolhe agora o seu nome em homenagem àquele que se tornou o melhor jogador português de todos os tempos, melhor jogador do Mundo galardoado com cinco Bolas de Ouro e capitão da seleção nacional campeã da Europa e da Liga das Nações", pode ler-se no comunicado que o Sporting hoje tornou público, no qual o clube de Alvalade informa que irá inaugurar oficialmente a Academia Cristiano Ronaldo em data a anunciar, assim que as condições o permitirem.

JEC // AJO

Lusa/fim