No Estádio Pina Manique, num encontro agendado para 10:00, os madeirenses, que ocupam o quinto lugar da I Liga, vão ter pela frente os atuais 11.º classificados da II Liga.

Num histórico de cinco confrontos, o Nacional venceu sempre o Casa Pia, incluindo na última temporada, em que as duas equipas militavam no segundo escalão (1-0 em Pina Manique).

O encontro estava inicialmente agendado para o domingo passado, mas acabou por ser adiado devido à existência de vários casos positivos ao novo coronavírus na formação lisboeta.

No sábado, o FC Porto, detentor do troféu, iniciou a defesa do título com um triunfo no Barreiro, sobre o Fabril, do terceiro escalão, por 2-0, enquanto o Benfica venceu na visita ao Paredes, também do Campeonato de Portugal, por 1-0.

Na segunda-feira, o Sporting também carimbou a passagem à quarta ronda, com uma goleada (7-1) sobre Sacavenense, igualmente o Campeonato de Portugal, num encontro que decorreu no Estádio Nacional, em Oeiras.

Por realizar na terceira eliminatória ficam os jogos Estrela da Amadora-Farense, agendado para 03 de dezembro, Vilafranquense-Sanjoanense e Estoril Praia-Lusitano de Évora, ambos previstos para 09 de dezembro.

Programa e resultados da terceira eliminatória:

- Sexta-feira, 20 nov:

Oleiros (CP) -- (+) Gil Vicente (I), 0-0 (0-0 ap, 2-4 gp)

Feirense (II) - (+) Amora (CP), 0-1

(+) União de Leiria (CP) - Portimonense (I), 1-0

- Sábado, 21 nov:

Oriental Dragon (CP) - (+) Leixões (II), 0-0 (0-0 ap, 3-4 gp)

Oriental (CP) - (+) Famalicão (I), 0-3

Montalegre (CP) - (+) Académico de Viseu (II), 2-3

Fabril do Barreiro (CP) -- (+) FC Porto (I), 0-2

Marinhense (CP) -- (+) Cova da Piedade (II), 1-1 (1-1 ap, 3-5 gp)

Arouca (II) - (+) Vitória de Guimarães (I), 0-0 (0-0 ap, 6-7 gp)

Trofense (CP) -- (+) Sporting de Braga (I), 1-2

Paredes (CP) -- (+) Benfica (I), 0-1

- Domingo, 22 nov:

(+) Anadia (CP) - Pinhalnovense (CP), 2-1

(+) Torreense (CP) - Alverca (CP), 2-0

Felgueiras 1932 (CP) - (+) Tondela (I), 0-1

Limianos (CP) - (+) Fontinhas (CP), 1-2

(+) Fafe (CP) - Vilar Perdizes (D), 5-1

(+) Sporting de Espinho (CP) - Gondomar (CP), 2-1

Vilaverdense (CP) -- (+) Olímpico do Montijo (CP), 2-3

Beira-Mar (CP) -- (+) Santa Clara (I), 1-3

Merelinense (CP) - (+) Moreirense (I), 0-1

Monção (D) - (+) Rio Ave (I), 1-2

Oliveirense (II) - (+) Paços Ferreira (I), 0-4

Vizela (II) -- (+) Boavista (I), 0-0 (0-1 ap)

- Segunda-feira, 23 nov:

(+) Salgueiros (CP) - Sporting da Covilhã (II), 2-1

Penafiel (II) - (+) Marítimo (I), 2-2 (2-3 ap)

Real Massamá (CP) - (+) Belenenses SAD (I), 0-2

(+) Académica (II) - Varzim (II), 1-0

Sacavenense (CP) - (+) Sporting (I), 1-7

- Quarta-feira, 25 nov:

Casa Pia (II) - Nacional (I), 10:00

- Quinta-feira, 03 dez:

Estrela da Amadora (CP) - Farense (I), 14:30

- Quarta-feira, 09 dez:

Vilafranquense (II) - Sanjoanense (CP), 18:00

Estoril Praia (II) - Lusitano de Évora (CP), 21:00

(+) -- Apurado para a quarta eliminatória, que se disputa em 12/13 de dezembro de 2020.

