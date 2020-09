Uma das principais novidades do regresso do campeonato nacional de Motocross é a transmissão em direto das próximas rondas, a primeira das quais já no dia 20 de Setembro em Lustosa.

Com as provas a serem realizadas “à porta fechada“ devido às restrições impostas pela DGS, as transmissões serão em “streaming” no canal da Federação de Motociclismo de Portugal no YouTube.

Apesar de todas as condicionantes da pandemia, está assim garantida a possibilidade de os fãs do Motocross poderem acompanhar todos os acontecimentos das provas que vão dar a conhecer os campeões nacionais de 2020.

A transmissão da prova de Lustosa terá início às 14.00h em www.youtube.com/fmpmototv.

HORÁRIOS

14h00: 1ª Manga MX 2 (30 min+2 voltas)

14h50: 1ª Manga MX1 (30 min+2 voltas)

15h40: 2ª Manga 65cc (12 min + 2 Voltas)

16h10: Repescagem (10 min +2 voltas)

16h40: 2ª Manga 85cc (20 min+2 voltas)

17h40: Manga de Elite (30min + 2 Voltas)

Calendário CNMX 2020

20 de Setembro – Lustosa

4 de Outubro – Alqueidão

Data a confirmar: Vila Boa de Quires