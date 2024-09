Um golo de Daniel Penha, aos 43 minutos, e outro de Isaac Tomich, aos 90+2, deram o triunfo à equipa insular, recém-promovida e que obteve assim a sua primeira vitória, contra um empate e duas derrotas, enquanto, do outro lado, o Farense continua sem alcançar qualquer ponto na prova.

Com este triunfo, os 'alvinegros' ocupam para já o 12.º lugar, com quatro pontos, enquanto os algarvios são os 18.º e últimos classificados, sendo a única equipa sem pontuar no campeonato.

