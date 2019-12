MXGP: Wilson Todd em MX2 no próximo ano A Youthstream divulgou a lista das equipas oficialmente aprovadas, acabando assim por confirmar alguns dos rumores que têm surgido. desporto MotoSport desporto/mxgp-wilson-todd-em-mx2-no-proximo-ano_5dff9374e3e30e79ac60da82





A Youthstream divulgou

a lista das equipas oficialmente aprovadas, acabando assim por confirmar alguns

dos rumores que têm surgido. Um deles foi o facto de Steve Dixon ter assinado

com Wilson Todd para disputar o Campeonato do Mundo de Motocross já no próximo

ano.

Ao que tudo indica,

Todd e Courtney Duncan, a atual campeã da WMX, serão os únicos pilotos a

competir pela DRT Kawasaki em 2020.

Relembramos que Wilson

Todd correu nas primeiras quatro rondas do Lucas Oil Pro Motocross este ano,

tendo lutado entre os dez primeiros e terminado em nono numa das mangas em

Hangtown. O piloto também conquistou o título de MX2 nos Nacionais Australianos

de MX este ano, graças às suas sete vitórias ao longo da época.

Foto: Jeff Kardas