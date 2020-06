No próximo fim-de-semana vários pilotos do Mundial de Motocross vão voltar à competição numa prova do campeonato da República Checa, em Dalecin.

Depois de assistirmos a Tim Gajser numa ronda do campeonato esloveno de MX, desta vez serão as equipas da KTM, Husqvarna e Yamaha a apostar no regresso à ação dos seus pilotos.

Na categoria MX2, Tom Vialle será o “cabeça de cartaz”, ele que é o atual líder do campeonato do mundo. Ao seu lado estará o seu principal adversário até agora, Jago Geerts, mas também Thomas Kjer Olsen, Ben Watson, Jed Beaton e Rene Hofer.

Com as principais equipas a terem as suas sedes na Bélgica, a proximidade com a República Checa permite fazer uma viagem relativamente curta. Este foi um dos principais argumentos apresentados por Antti Pyrhonen, diretor da estrutura da Husqvarna para a classe MXGP.

Numa altura em que o calendário do Mundial de Motocross ainda é incerto, os pilotos estão ansiosos para regressar à competição e esta será uma boa oportunidade para voltar a ter o “feeling” de um dia de corridas.

Para já, o calendário do MXGP aponta para o regresso do campeonatos no dia 9 de Agosto em Kegums, na Letónia.

Lista de inscritos MX1



4 DOMINIQUE THURY Husqvarna

5 Pavel Doubek Kawasaki

7 Ondřej Tögel Suzuki

8 Petr Smitka Husqvarna

9 David Kosmák Yamaha

10 Michael Kratzer Honda

12 Maximilian Nagl KTM

14 Miroslav Bureš Suzuki

19 Lukáš Blažek Yamaha

26 Christopher Mariacher KTM

27 Martin Finek Husqvarna

28 Filip Muller Kawasaki

29 Maximilian Hartl Husqvarna

34 Václav Řezníček Yamaha

36 Michal Bárta TM

38 Stanislav Šašek KTM

41 Pauls Jonass Husqvarna

42 Vít Stránský KTM

51 Jakub Nusek Yamaha

53 Greg Smets KTM

61 Jakub Hruška KTM

66 Antonín Železný Yamaha

67 Petr Michalec Honda

69 Petr Jati KTM

76 Filip Brych Suzuki

77 Miroslav Vokac Kawasaki

78 Tomáš Kaňkovský KTM

79 Vítězslav Marek KTM

80 Jiří Wildt Yamaha

81 David Škrabálek Kawasaki

84 Martin Lochman Yamaha

85 Adam Dušek KTM

88 Dušan Drdaj Yamaha

95 Jakub Zelinka Suzuki

96 Jiří Pokorný KTM

103 Filip Neugebauer KTM

104 Tomas Simko Husqvarna

107 Matyáš Janda Honda

108 Miloš Neužil KTM

110 Jan Blazek KTM

117 Marek Palička Yamaha

121 Pavel Urban KTM

127 David Kraus KTM

161 Jakub Novotný Honda

169 Petr Nechvíle KTM

178 Ondřej Technik KTM

181 Brian Hsu KTM

186 Milan Šťastný KTM

201 František Smola Suzuki

209 Michal Gregor Yamaha

211 Jiří Valeš Yamaha

214 Albín Veselý KTM

234 Stefan Frank Honda

240 Ladislav Červenka KTM

252 Manuel Bermanschläger Kawasaki

255 Lukáš Mohaupt Honda

271 Arminas Jasikonis Husqvarna

272 Marek Štípek KTM

333 Martin Dvořák Kawasaki

338 Lukáš Paukner Kawasaki

370 Ondřej Krejčí KTM

377 Martin Krč KTM

441 Ladislav Holada Suzuki

521 Bence Szvoboda KTM

606 Jakub Mencl KTM

631 Jakub Hořejší Yamaha

760 Pascal Rauchenecker KTM

771 Jaromír Vysloužil Kawasaki

797 Pavel Tomeš Honda

811 Jan Poláček Kawasaki

831 Tomasz Wysocki Yamaha

880 Martin Häringer KTM

909 Lukas Neurauter KTM

951 Jaroslav Majchrák Husqvarna

989 Imre Varga KTM

997 David Kainzmeier Kawasaki

999 Josef Zeithamer Yamaha

Lista de inscritos MX2

4 Tomáš Kohút KTM

7 Florian Dieminger KTM

8 Petr Smitka Husqvarna

9 Petr Farkas Honda

11 Julius Mikula KTM

12 David Schartner Husqvarna

14 Jed Beaton Husqvarna

17 Matěj Budina Kawasaki

18 Markus Rammel Husqvarna MOTOSPORT CHÝNOV in ACR

19 Thomas Kjer Olsen Husqvarna

21 Pavel Vítovec KTM

22 Josef Novák KTM

23 Jan Janík KTM

25 Patrik Stupka KTM

28 Tom Vialle KTM

33 Jan Klimo KTM

36 Michal Bárta TM

37 Ludek Cerny KTM

38 Jiří Pokorný KTM

41 Filip Podroužek Yamaha

46 Oskar Reichenpfader KTM

51 Dominik Laně Yamaha

52 Jozef Posluch Husqvarna

53 Simon Jost KTM

55 Adam Dušek KTM

57 Tomáš Boček Yamaha

61 Petr Dubský Kawasaki

71 Pavel Dvořáček KTM

72 Martin Chripko KTM

74 Pavel Beránek Yamaha

77 Jaroslav Kalný KTM

81 Jaroslav Strnad KTM

90 Jiří Hendrych KTM

94 Daniel Súkeník Kawasaki

95 Pavel Doubek Kawasaki

96 Michal Fischer KTM

97 Denis Poláš KTM

110 Jan Blazek KTM

111 Tomas Pala Kawasaki

114 Kay De Wolf Husqvarna

116 Perkhofer Manuel KTM

124 Jakub Terešák KTM

141 Erik Hugyecz KTM

144 Roman Hanousek KTM

148 Radovan Gráč Yamaha

151 Libor Pletka KTM

169 Petr Nechvíle KTM

172 Liam Everts KTM

175 Matthias Sperl KTM

177 Adam Volf Yamaha

186 Milan Šťastný KTM

193 Jago Geerts Yamaha

197 Zdeněk Viktorín Honda

200 Jakub Havránek KTM

202 Jonas Nedved KTM

206 Dominik Eibensteiner Yamaha

212 Jan Křípal Honda

214 Bence Pergel KTM

222 Michal Karlík KTM

227 Tomáš Švirák KTM

271 Stanislav Vašíček Husqvarna

278 Felix Friedrich Kawasaki

280 Martin Vondrášek KTM

296 Denis Podešva KTM

303 Tomáš Borovička Yamaha

313 Petr Polak Yamaha

315 Vojtěch Švirák KTM

319 Christoph Zeintl KTM

322 Pavol Repčák KTM

333 Jaromír Steiger Yamaha

372 Simon Breitfuss KTM

381 Adam Zsolt Kovacs Husqvarna MOTOSPORT CHÝNOV in ACR

401 Dariusz Rapacz KTM

404 Lászlo Técsi KTM

414 Samuel Struk KTM

419 Erik Švidra KTM

437 Martin Venhoda KTM

501 Ondřej Pantoflíček KTM

511 Patrik Příhoda KTM

515 Mark Kiss KTM

516 Laengenfelder Simon Gas Gas

570 Milan Šturma KTM FOSTRADE sro

711 Rene Hofer KTM

717 Jan Wagenknecht Husqvarna

751 Jan Cimbulka Yamaha

766 Michael Sandner KTM

771 Kristof Jakob KTM ADOS HTS KTM TEAM

814 Matúš Tomala TM

919 Ben Watson Yamaha

949 Ladislav Eliáš KTM

(Foto: Ray Archer/KTM)